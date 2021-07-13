В ходе пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Гуманитарная политика" президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к закону о тотальной украинизации, а также к правкам к нему, которые собираются рассматривать в Раде на этой неделе.

"Я считаю в вопросе языка найти справедливость сложно. Справедливее всего не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве, чтобы мы с вами жили и работали, и говорили, и поддерживали нашу страну и наш язык", - заявил Зеленский.

Президент, комментируя вопрос о языке, ответил общими фразами, что нельзя спекулировать на этой теме. И что этот вопрос внешние силы используют для раскола Украины. И вообще "русский язык не является собственностью России".

При этом Зеленский дал понять, что поддерживает послабления по языку телевизионного продукта и считает, что производство украиноязычного контента нужно стимулировать не запретами на другие языки, а льготами по налогам для производителей продукта на украинском языке.

Напомним, 15 июля, в последний день перед вступлением в силу некоторых норм языкового закона, в повестке Верховной Рады - второе чтение бюджетного законопроекта, в котором "слуги" хотят провести несколько "языковых" поправок. "Страна" подробно описывала, как Рада хочет поменять "мовный" закон. Речь идет об отмене украинизации фильмов и штрафов за русский язык.

Также мы писали о том, что Креминь встревожился, что Рада хочет отменить украинизацию фильмов и сериалов.