Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что украинские власти поставили перед Германией вопрос чисто финансовых компенсаций по запуску газопровода "Северный поток-2".

Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции форума "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник, 13 июля.

Украинский лидер сказал, что Украина в случае запуска СП-2 потеряет 2 миллиарда за транзит газа. Кроме того, столкнётся с дефицитом газа и с ростом его цены на внутреннем рынке.

"Поэтому Украина должна иметь гарантии поставок газа ещё на 10-15 лет", - заявил Зеленский.

При этом он не уточнил - встретил ли он понимание в этом вопросе у Меркель.

Напомним, "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа. При этом недавно стало известно, что Германия подготовили несколько вариантов предложений по компенсации Украине на случай утраты роли транзитера газа из-за открытия газопровода.

Также сообщалось, что Киев хочет получить от Берлина в качестве компенсации за запуск "Северного потока-2": 2-3 миллиарда евро, открытие кредитной линии от Евросоюза на 5 миллиардов евро и продление на 10 лет контракта с Россией на транзит газа через Украину.