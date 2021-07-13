Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью его российского коллеги Владимира Путина об Украине, в которой говорится о том, что украинцы и русские это один народ.

Об этом украинский лидер заявил в ходе пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30".

Зеленский заявил, что не читал ее целиком. При этом те отрывки, которые президент прочитал, показывают, что Путин "глубоко проработал вопрос", потратив много времени на изучение темы.

Также Зеленский положительно оценил тот факт, что статью опубликовали на сайте Кремля и на украинском языке.

Более детально он пообещал ее проанализировать в будущем, после того как прочтёт целиком.

Напомним, днем ранее Владимир Путин написал статью об Украине, которую анонсировал 30 июня. В начале материала российский президент изложил доказательства своего тезиса "Русские и украинцы - один народ". Далее он говорит, что Москва стала "собирателем" русских земель после раздробленности по одной простой причине - она сумела раньше других сбросить иноземное ярмо и стать независимым княжеством. "Страна" подробно проанализировала статью российского президента об Украине.