Рада проголосовала за проект президента Украины Владимира Зеленского с его же правками о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

В новой версии проекта предусмотрено, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

В то же время из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе КК экспертов и специалистов. Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами. Однако на запрос члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Также были внесены изменения в положения о выполнении полномочий главой Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии - отправка обращений к субъектам формирования, подписание решения о формировании первого состава. Такие полномочия предоставили не только главы ВСП, но и исполняющему его обязанности (в случае отсутствия главы, как есть по состоянию на сейчас).

В то же время из документа исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения (так называемая "формула 2+2").

Верховная Рада 29 июня приняла вышеуказанный законопроект, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля. Спикер Верховной Рады ожидал, что Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

8 июля глава государства наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д и вернул его со своими предложениями.

Согласно ветированной версии закона, членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из 6 членов - трое действующих судей или судей в отставке и три независимых международных эксперта, чей голос будет решающим при отборе кандидата в комиссию.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что принятия этого законопроекта требуют Запад и МВФ.

Также мы сообщали о заявлении ОПЗЖ, что законопроект о судебной реформе закрепит внешнее управление Украиной, поэтому политсила голосовать за него не будет.