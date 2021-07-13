На этой неделе "диктатура жары" в Украине не сдаст свои позиции, несмотря на единичные восстания дождя, который "хотя бы немного сбивает спесь с высоких шапок градусов".

Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко, ссылаясь на прогностические модели.

"Поэтому завтра в Украине повсеместно без осадков. Карта 1. Там, на этой карте 1, видно какой-то серый обнадеживающий кусочек намека на влажность над Киевской и Одесской областью. Не обольщайтесь - ничего существенного дождевого не предвидится. Может, это проберутся в тыл антициклона какие облака-разведчики дальних грядущих атмосферных фронтов", - объясняет синоптик.

По ее данным, сейчас лучше "звучит" ночная температура воздуха: +17-24 градуса. Но в среду, 14 июля, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +29-35 градусов. В Киеве завтра - сухая жаркая погода, днем +31-32 градуса.

"И в такой горячей сковороде столичные жители будут шквариться еще минимум неделю (диаграмма 2).

Прижимайтесь ближе к зеленым старым деревьям, прячьтесь в их тени, укладывайтесь - разумно - вблизи кондиционеров и вентиляторов. Говорят, полезно смачивать небольшой белый шарфик из натуральной легкой ткани и периодически класть его на затылок. Еще можно погружать руки по локоть в прохладную воду", - советует синоптик и добавляет, что в отличие от горячих пустынных стран воды у нас пока хватает.

"Ценим свою воду, ценим свои деревья и траву, цветы и кустарники. Ценим лето, которое в своей корзине смешивает и жару, и дожди, и чернику, и сарафанчики, и вишневый кисель, и мяту, и огурцы, и длинный-длинный световой день", - призывает Наталья Диденко.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ объяснили украинцам, сколько воды нужно выпивать в жаркий день летом.

Также мы сообщали, что в США в Долине смерти жара достигла рекордных 54 градусов.