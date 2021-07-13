Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 90 годовщине Голодомора достроят национальный музей "Мемориал жертв голодоморов". Кроме того, по словам главы государства, будет обновлен и мемориал "Бабьего яра".

Об этом украинский лидер заявил в ходе выступление на всеукраинском форуме "Украина 30".

"У нас особенный год. Год больших дат. В следующем году Украина будет отмечать 90 годовщину Голодомора. Время отдаляет нас дальше и дальше от этих, к сожалению, трагичных времен. Почти не осталось живых свидетелей, которые пережили Голодомор.

Мы сегодня сами ответственны за сохранение и передачу этой памяти современным и следующим поколениям, за донесение правдивой информации о нашей жизни и истории.

Можем ли мы как нация считать, что выполняем это обязательство до конца, если долгие годы в Украине никак не достроится "Мемориал жертвам Голодоморов"? Я считаю, что нет.

Поэтому к 90 годовщине Голодомора вторая очередь национального музея "Мемориал жертв Голодоморов" будет достроена и появится на склонах Днепра в полном объеме. Мы это держим на контроле, нам важно закончить эту большую историческую работу для нас и для следующих поколений", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что он шокирован тем, что большинство украинцев не знают, где находится "Бабий яр".

"Бабий Яр - страшный символ Холокоста на нашей украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить достойным увековеченьем жертв. Мы несем ответственность перед всеми прошлыми и будущими поколениями за историческую справедливость и меня очень шокировали результаты опросов, что 55 процентов не знают, где находится Бабий Яр.

Мы должны исправлять такие вещи. Холокост в Украине - часть трагедии, но также часть мировой трагедии. Полтора миллиона украинских евреев были казнены. В Бабьем яру были казнены около 100 тысяч человек", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что мемориал "Бабьего яра" будет обновлен.

"Наша обязанность сделать "Бабий яр" местом памяти, а не местом, о котором забыли", - добавил он.

Ранее мы рассказывали, что в Бабьем Яре открыли символическую синагогу.