В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как девушка станцевала на памятнике Героям Небесной сотни. Инцидент произошел в Хмельницком в воскресенье, 11 июля, и попал на видео, которое разлетелось по соцсетям.

На опубликованном видео видно, как юная девушка выполняет хореографические элементы, прямо на постаменте мемориала. Почему для своих па она выбрала такую локацию - неизвестно.

"Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и отошли, потому что она так "выражает им уважение", - сообщил автор видео.

Как сообщили в ГУНП Хмельницкой области, об этом инциденте правоохранители узнали, увидев в соцсети ролик. Событие внесено в Единый реестр заявлений. При этом с письменным заявлением о случившемся в полицию никто не обращался. По данному факту проводят проверку.

Напомним, что во Львове девушки студенческого возраста отпраздновали день рождения одной из своей компании на Мемориале памяти героев Небесной сотни. После публикации видео веселья в соцсетях полиция Львовской области открыла на них уголовное дело.

А в Одессе компания людей с детьми устроила пикник в парке Шевченко, шашлыки они решили пожарить на Вечном огне. Однако муниципальные охранники попросили их сменить локацию.