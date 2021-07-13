Во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский открыл очередной всеукраинский форум "Украина 30", посвященный гуманитарной политике. На нем глава государства заявил, что офис президента поставил задачу разработать прогрессивное законодательство, и сейчас активно идет работа над законопроектам о национальных сообществах.

Трансляцию ведет пресс-служба форума в соцсети.

"Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах, именно сообществах..., а не о меньшинствах.

"Никто не должен быть в меньшинстве. Все мы равны и достойны. Украина - наш общий дом. Теплый и крепкий. И это должна чувствовать каждое сообщество", - сказал президент.

Напомним, Зеленский побывал в Германии, где провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча глав государств прошла в президентском дворце в Вильнюсе, в узком формате. Во вторник, вернувшись из Германии, президент Украины принял участие в форуме "Украина 20". Мероприятие будет проходить в столице 13-14 июля. Первая сессия форума посвящена развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Также участники мероприятия обсудят вопрос развития Национального музея Голодомора, строительство второй очереди которого должно быть завершено ко Дню Независимости Украины.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский выступил на форуме "Украина 30", где обсуждали международную политику.