В аннексированном Крыму вспышка коронавируса произошла в симферопольском СИЗО, где содержатся украинские политзаключенные.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, она систематически требует обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных, но ее обращения "остаются без соответствующего реагирования".

Кроме того, по ее словам, адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить политзаключенным соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма", - заявила украинский омбудсмен.

Напомним, Украина сейчас готовится к вспышке заражений индийским штаммом "Дельта", для этого в стране хотят ускорить вакцинацию.

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