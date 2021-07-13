Правоохранители начали досудебное расследование по факту массового отравления сотрудников мясокомбината в Глобино Полтавской области неизвестным веществом, после которого 14 работников были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Информация от медиков поступила в отдел полиции № 1 Кременчугского районного управления 13 июля, в половине первого ночи. На предприятие немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции для изучения обстоятельств происшествия и сбора сведений, необходимых для принятия правового решения", - рассказали правоохранители.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время на предприятии продолжает работать полиция.

Напомним, в ночь на вторник, 13 июля, на мясокомбинате в Глобино неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести). По информации спасателей, причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.

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