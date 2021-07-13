Во Франции компанию Google оштрафовали на 500 млн евро за то, что она "не вела добросовестно переговоры с редакторами прессы о применении смежных прав и о вознаграждении за возобновление их контента".

Об этом сообщает rfi.

Антимонопольный орган также обязал Google представить предложение издателям и агентствам печати "о вознаграждении за текущее использование их защищенного контента". Компании грозит штраф до 900 000 евро в случае опоздания на день.

По данным регулятора, штраф компания получила за невыполнение нескольких судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года.

Уточняется, что санкции наложили из-за того, что в Google не проводили переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента.

Других деталей не приводится.

Напомним, недавно французский антимонопольный регулятор наложил на компанию штраф в размере 220 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке цифровой рекламы. Дело против Google возбудил регулятор на основе жалобы, которая поступила ему в 2019 году от News Corp., французской газеты Le Figaro и бельгийской медиа группы Rossel La Voix.

Также мы писали о том, что Австрия может оштрафовать Google на шесть миллиардов евро из-за передачи данных о европейцах в США.

Кроме того, сообщалось, что недавно в России в отношении компании Google зарегистрировали три новых административных протокола за неудаление запрещенного контента. Теперь ей грозят штрафы на сумму до 12 млн рублей (более 4,5 млн грн - Ред.).