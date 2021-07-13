Великобритания потребует от крупнейших технологических компаний сообщить данные пользователей, которые распространили расистские оскорбления в адрес троих темнокожих игроков футбольной сборной Англии на "Евро-2020".

Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях оскорбительные высказывания, ощутили последствия в реальной жизни.

"Мы хотим реальных последствий для людей, которые пишут в Твиттере об этом. Нам нужно выяснить, кто эти люди, и привести их в пример", - сказал источник в правительстве.

Напомним, после проигрыша в финале европейского футбольного чемпионата расистским оскорблениям в интернете подверглись три темнокожих игрока - Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

Полиция Лондона осудила появившиеся в социальных сетях "неприемлемые, оскорбительные и расистские" высказывания. В Футбольной ассоциации Англии также прокомментировали волну ненависти к спортсменам, сказав, что "потрясены отвратительным поведением" некоторых фанатов.

На скандал отреагировали и в королевской семье. Принц Уильям, являющийся президентом ФАА, написал в Твиттере, что его "тошнит" от расистских оскорблений, направленных против игроков сборной Англии.

Напомним, 11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии обыграла Англию в драматичной серии пенальти со счетом 3:2.