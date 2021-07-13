В российском Геленджике, где в гостинице произошел взрыв бытового газа, из-под завалов извлекли женщину, ее передали медикам. Всего в больнице находятся пятеро пострадавших.

Об этом сообщают "Известия".

По информации спасателей, погиб в результате взрыва газа один человек. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города сообщает о двух погибших.

Среди госпитализированных два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации – они получили обширные ожоги тела. В больнице находится один пострадавший ребенок.

Следственным комитетом РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале июля в центре Москвы в жилом доме произошел взрыв. По предварительной информации, взорвались три газовых баллончика для зажигалок. Спасатели эвакуировали жильцов дома.

Также мы сообщали, что в Ираке взрыв и пожар в коронавирусной больнице унесли жизни 52 пациентов. Причиной происшествия, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с кислородным баллоном.