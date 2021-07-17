Сегодня 7-й лунный день в созвездии Весы, когда накопленной организмом энергии уже достаточно, чтобы действовать и осуществлять некоторые планы просто на автопилоте. В основном, это касается огненных знаков Зодиака (Овнов, Львов и Стрельцов). Удача будет в вашем кармане, поэтому не забывайте ей периодически пользоваться.

Овен (21.03 - 20.04)

Прекрасное время для укрепления здоровья и решения бизнес-вопросов. Звезды советуют распланировать день так, чтобы 90% времени уделить себе и 10% - оставить на обдумывание перспектив в бизнесе. Сегодня важно тщательно подбирать слова. Если будете испытывать сложности в построении диалога, попробуйте еще раз в более мягком тоне и с улыбкой на лице.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня удачное время, чтобы уделить себе внимание, отдохнуть и с новыми силами приступать к новым обязанностям. У вас назревает большое дело, которое лучше раздробить на несколько мелких, чтобы легче со всем справиться. Сегодняшние сутки - время "зрелости" вашего организма. Вы должны почувствовать, как внутри вас зарождается уверенность в собственных силах.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Удачный день для завершения начатых дел, касающихся здоровья, а также проведения и организации праздничных мероприятий. Многие представители знака могут быть эмоционально восприимчивыми в этот день, тонко чувствовать потребности окружающих и пытаться улучшить их жизнь. Звезды советуют вам не тратить свою энергию на остальных. Избегайте слишком близкого эмоционального контакта с окружающими. Сконцентрируйтесь на собственных желаниях.

Воздушных знаков (Близнецы, Весы, Водолей) могут ожидать сегодня неожиданные траты. Но сильно переживать не нужно, просто доверьтесь судьбе. Земных представителей (Телец, Дева, Козерог) даже в выходной день могут ждать удачные деловые встречи. Звезды будут помогать творческим представителям вашей стихии. Водным знакам (Рак, Скорпион, Рыбы) предстоит идеальный день для решения бытовых проблем. Многие ваши надежды и чаяния исполнятся.