Прокуратура сообщила о подозрении начальнику локомотивного депо ОАО "Укрзализныця" "Киев-Пассажирский" в нанесении ущерба на 2,7 миллиона гривен при закупке запчастей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Телеграм-канале.

Согласно материалам досудебного расследования, в 2019 году в локомотивном депо "Киев-Пассажирский" решался вопрос ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн гривен.

"В это же время, начальник депо, будучи осведомленным об общей стоимости указанных работ, а также о процедуре осуществления государственных закупок, действуя в интересах одного из частных предприятий, умышленно раздробил предмет закупки и, в дальнейшем, заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам", - рассказали в прокуратуре.

В результате таких действий УЗ причинен материальный ущерб на сумму 2,7 млн гривен.

Чиновнику сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что в августе прошлого года СБУ и полиция нагрянули с обысками в офисы "Укрзализныци" в Киеве и Виннице. 15 чиновников подозревали в нанесении убытков на сумму более чем 58 млн грн.

Также сообщалось, что у менеджера "Укрзализныци" в холодильнике среди продуктов нашли 1,2 миллиона.