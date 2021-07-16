Сегодняшний день может иметь противоречивый характер в плане покупок и решений. С одной стороны, день подходящий для важных и запланированных приобретений, которые могут вас порадовать. Но абсолютно неподходящий для больших растрат. То же касается и решений - выверенная позиция будет перевешивать мгновенные действия, не подкрепленные аргументами.

Поэтому лунный день принесет удовлетворение тем, кто сможет найти золотую середину, получить радость и спокойствие от своих дел.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вам нужно запретить себе крупные покупки без предварительного плана. Иначе вы рискуете разориться. Некоторые представители знака рискуют сорваться на близких и коллегах, поэтому контролируйте нервное возбуждение, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и спонтанных решений.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня прекрасный день для завершения дел, но пятница потребует от вас организованности. Не спешите с активными действиями или важными решениями. Позволяйте себе небольшой отдых, чаще переключайте внимание с монотонной работы на окружающую природу, общение или кофе-брейк. Будьте инициативными и принимайтесь за дело с улыбкой на лице. У вас все получится!

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня последний день перед выходными, когда вам необходимо быть активными в сфере профессиональной деятельности, продвигать свои идеи вперед и не бояться их отстаивать. К инициативе на любовном фронте можно переходить с завтрашнего дня. Но будьте осторожны, чтобы не перегнуть палку. Вам необходимо тонко чувствовать грань и следовать правилу "Все хорошо, что в меру".

В целом, день будет создавать много ситуаций, похожих на качели. Наиболее восприимчивыми к ним станут воздушные знаки - Близнецы, Весы и Водолеи. У вас может быть не лучшее настроение в течение дня, но вы сможете заставить себя решить все неприятные вопросы до выходных. Звезды ценят вас за эту особенность и часто вознаграждают приятными моментами на уик-эндах.

Ракам и Скорпионам сегодня нужно быть внимательными к своим снам. В них может содержаться важная подсказка для будущего.

У огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) может быть сегодня много расхождений в собственных мыслях. Вы колеблетесь и не можете отстаивать свое мнение в серьезном диалоге. Не начинайте сегодня разборки, прежде чем как следует не разберетесь в самих себе.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) будут настроены на флирт, активный отдых и общение с друзьями. Вы можете почувствовать в себе не абы какую работоспособности и показать всем, на что способны. Дерзайте! Звезды на вашей стороне.