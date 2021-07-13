Во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщили СМИ Беларуси, информацию позже подтвердили и в Кремле

По данным близкого к пресс-службе лидера Беларуси Telegram-канала "Пул Первого", главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

Также указывается, что Лукашенко и Путин договорились о сегодняшней встрече еще в первый день июля во время беседы по телефону.

Президент Беларуси уже вылетел в Санкт-Петербург для встречи с Путиным.

При этом, по информации Телеграм-канала "Пул №3", в графике российского президента на текущую неделю встречи с белорусским коллегой не значилось.

Между тем, как сообщает РИА "Новости", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу.

Напомним, предыдущая встреча президентов произошла 28 мая. Тогда Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. Президенты говорили пять часов. Во время второго дня визита в Сочи президент Беларуси обсудил со своим российским коллегой государственный кредит и новые авиарейсы "Белавиа" в Россию.

А на следующий день президент принял приглашение президента России искупаться в Черном море. Также мы показывали неформальное фото Путина и Лукашенко со второго дня переговоров в Сочи.