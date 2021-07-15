Сегодня начинается 6-й лунный день, когда "растущая" Луна находится в созвездии Девы. Это один из самых удачных дней в неделе, когда все дела будут удаваться и в жизни произойдут важные события. Часть из них подарит представителям Зодиака важный жизненный опыт.

Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, для которых сегодняшний день станет особенно благоприятным. Это Рак, Весы, Козерог и Рыбы.

Рак (22.06 - 22.07)

Вас ждет ценный опыт и благоприятный период. Настало время выйти из зоны комфорта и идти вперед, протаривая свой собственный путь. Ваш энергетический потенциал значительно возрастет с середины июля, что повлияет на физическое и душевное состояние. До конца этой недели постарайтесь не реагировать на критику и сплетни.

Весы (24.09 - 23.10)

Настало время для получения навыков, которые будут содействовать вашему профессиональному росту. Ваш ум сегодня работает как никогда мощно. Поделитесь этим зарядом с остальными. Вас ждет активный день в сфере социальной жизни. Старайтесь решать личные вопросы деликатно, избегайте провокаций и конфликтов. Вы получите четкое понимание того, как нужно действовать. Воспользуйтесь полученными знаниями и двигайтесь вперед к поставленной цели.

Козерог (22.12 - 20.01)

Возможно, вам придется потратить на выполнение каких-то задач намного больше времени и энергии, чем обычно. Но успех стоит потраченных сил. Воздержитесь от далеких поездок и резких изменений в профессиональном плане. Сегодня ваш ум и интуиция будут работать на полную мощность, воспользуйтесь ими, чтобы распознать ложь и лицемерие.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У вас начнется удачный период в любви, однако ваш партнер будет ждать от вас конкретных результатов. Действуйте быстро и будьте уверены в своих решениях. В противном случае не исключены претензии и неодобрение со стороны окружающих. После 15 июля вам начнут удаваться трудные дела, а также решение самых важных и насущных вопросов. Вы будете настроены творчески даже в бытовых вопросах и этот козырь нужно использовать.

В целом, сегодня творческая энергия многих водных знаков Зодиака (Скорпион) будет бить через край, поэтому смело беритесь за новые вызовы. Огненным знакам (Овен, Лев, Стрелец) нужно оставаться максимально искренними. Ваша честность - это лучший рецепт успеха. Земным знакам (Телец, Дева) важно уделить время личной жизни. Особенно это касается тех, у кого сейчас нет пары. Представителям воздушной стихии (Близнецы, Водолей) лучше проводить больше времени с родными и близкими. Это принесет вам много радости и вдохновения.

Ранее "Страна" публиковала астрологический прогноз для четырех знаков Зодиака, у которых в июле пошатнется финансовое положение.

Также обнародован гороскоп для трех знаков Зодиака, у которых появится новое окружение до середины июля.