Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме.

Об этом Верняев написал в Facebook.

Решение принял арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF). Срок дисквалификации начинается с ноября 2020 года.

"Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал Верняев.

По его словам, положительный результат дал только один тест, в то время как последующие тесты не подтвердили наличие мельдония в организме.

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена", - настаивает гимнаст.

По словам Верняева, он планирует обжаловать решение Арбитража GEF в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", - заявил он.

Олег Верняев - чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике.

В случае, если решение о дисквалификации не будет отменено CAS, Верняев пропустит не только Олимпиаду в Токио, но и Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.

Напомним, украинского олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований еще в начале года.

Также мы писали о том, что в 2016 году семерых украинских легкоатлетов WADA простило за мельдоний.