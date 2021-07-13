В прошлом году году проблема острой нехватки продовольствия на планете достигла более крупных масштабов. Причиной этому стала, в частности, пандемия коронавируса.

Об этом говорится в докладе, обнародованном на сайте организации.

"В 2020 году произошло резкое обострение проблемы голода в мире... Основной причиной этого, вероятно, является пандемия Covid-19", - говорится в сообщении.

Согласно докладу, над которым также работали Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа (ВПП), а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году около десятой части населения мира - до 811 млн человек - страдали от недоедания. При этом в 2019 году данный показатель составлял около 8,4% от общего населения в мире.

"Такие цифры говорят о том, что потребуются огромные усилия для того, чтобы мир выполнил обязательство положить конец голоду к 2030 году", - добавили в докладе.

Также в ООН заявили, что более половины страдающих от недоедания (418 млн) проживают в Азии, а более трети (282 млн) - в Африке. Еще около 60 млн недоедающих приходится на Латинскую Америку и Карибские острова.

Хуже всего наблюдался ситуация в Африке, где страдающие от недоедания составляли 21% населения, что вдвое выше, чем в любом другом регионе мира.

"Еще 2,3 млрд человек в мире не имеют возможности купить достаточно еды. Это треть всего человечества. Это положение может перерасти в острую нехватку продовольствия в любой момент. А пока за один только год число людей, оказавшихся в этой группе, резко увеличилось – более, чем за пять предыдущих лет", - пишут эксперты.

Также в докладе добавили, что в июле в Риме состоится встреча по подготовке к Глобальному саммиту по продовольственным системам. Ее участники обсудят пути борьбы с голодом и недоеданием, изменением климата, неравенством и конфликтами.

Напомним, ранее в ООН предупредили о реальной угрозе голода в 20 странах.

Также мы рассказывали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что из-за неурожая и пандемии коронавируса стране грозит голод. По его словам, надо готовиться к тяжелому периоду.