Утром во вторник, 13 июля, в российском Геленджике произошел взрыв газа в гостинице. В результате ЧП погиб человек, известно еще о нескольких пострадавших. Под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Взрыв произошел в гостинице "Азалия". По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы, эвакуированы 50 человек. По одной из версий, взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже здания: сотрудники утром пришли в магазин, включили свет и произошел взрыв.

Взрыв был такой силы, что улицу Советская рядом с гостиницей завалило осколками, пострадали несколько автомобилей.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, под завалами еще могут находиться люди. Одного человека удалось вытащить. Все пострадавшие госпитализированы в реанимацию местной больницы, у них ожоги, переломы и травмы головы.

По данным источников ТАСС, число погибших увеличилось до двух человек.

Напомним, в Ираке взрыв и пожар в коронавирусной больнице унесли жизни 52 пациентов.

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