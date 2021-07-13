В реке Быстрица Солотвинская, что в Ивано-Франковске, утонули три человека. В связи с трагическими событиями мэр областного центра Руслан Марцинкив запретил купание в водоеме. За нарушение запрета грозит штраф в размере 50 000 гривен.

Об этом градоначальник написал на своей странице в Фейсбуке.

"С завтрашнего дня (13 июля - Ред.) на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродий", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн", - написал Марцинкив.

Также он добавил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.

"Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим. Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", – обратился к горожанам мэр города.

Напомним, всего за один день в водоемах Киевской области утонули восемь человек, трое из них - дети.

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