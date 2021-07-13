БТР врезался в маршрутку в России. Фото: Telegram/ LIFE SHOT

В России утром во вторник, 13 июля, произошло смертельное ДТП при участии БТР и маршрутки. Погибли два человека. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Life shot".

Инцидент произошел в Ставропольском крае. БТР протаранил маршрутку, ехавшую из Пятигорска в Тамбукан. Погибли два человека, находившиеся в ГАЗели, еще шесть пострадали.

Список пострадавших в аварии с БТР в Ставропольском крае:

  • Самира Кокова, 1979 г.р.

  • Амир Кашиев, 2006  г.р.

  • Хафсет Икаев, 2008 г.р.

  • Трояна Кабачиева, 2008 г.р.

Все госпитализированы с ушибами и вывихами. Еще двоим оказана помощь на месте. Водитель газели Замир Кугутов. Он не пострадал.

БТР протаранил маршрутку. Скриншот телеграм-канала

БТР протаранил маршрутку. Скриншот телеграм-канала

Напомним, недавно под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами. ДТП произошло на Гостомельской трассе. В результате аварии пострадали восемь человек, при этом один мужчина сломал ногу. Все пострадавшие были отправлены в больницу города Буча. 

Также мы писали о том, что в этом месяце в Днепре из-за приступа эпилепсии у водителя автобус врезался в легковушку и маршрутку с пассажирами. В ходе движения автобус столкнулся с маршрутным автобусом "Газель", который перевозил пассажиров, а также легковушкой Mitsubishi Lancer. После этого он въехал в киоск. В результате инцидента были травмированы двое пассажиров маршрутки. Пострадавших в результате аварии пассажиров и водителя отправили в больницы. 

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