В России утром во вторник, 13 июля, произошло смертельное ДТП при участии БТР и маршрутки. Погибли два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал "Life shot".

Инцидент произошел в Ставропольском крае. БТР протаранил маршрутку, ехавшую из Пятигорска в Тамбукан. Погибли два человека, находившиеся в ГАЗели, еще шесть пострадали.

Список пострадавших в аварии с БТР в Ставропольском крае:

Самира Кокова, 1979 г.р.





Амир Кашиев, 2006 г.р.





Хафсет Икаев, 2008 г.р.





Трояна Кабачиева, 2008 г.р.

Все госпитализированы с ушибами и вывихами. Еще двоим оказана помощь на месте. Водитель газели Замир Кугутов. Он не пострадал.

Напомним, недавно под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами. ДТП произошло на Гостомельской трассе. В результате аварии пострадали восемь человек, при этом один мужчина сломал ногу. Все пострадавшие были отправлены в больницу города Буча.

Также мы писали о том, что в этом месяце в Днепре из-за приступа эпилепсии у водителя автобус врезался в легковушку и маршрутку с пассажирами. В ходе движения автобус столкнулся с маршрутным автобусом "Газель", который перевозил пассажиров, а также легковушкой Mitsubishi Lancer. После этого он въехал в киоск. В результате инцидента были травмированы двое пассажиров маршрутки. Пострадавших в результате аварии пассажиров и водителя отправили в больницы.