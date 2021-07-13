В ночь с понедельника на вторник, 13 июля, в городе Глобино Полтавской области 16 работников местного мясокомбината отравились неизвестным веществом. 14 из них попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Инцидент произошел около 00:30 13 июля. В сортировочном цеху ООО "Глобинский мясокомбинат", по предварительной информации, произошло отравление неизвестным веществом 16 работников. В результате 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались.

По информации спасателей, причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, "Страна" писала о том, как месяц назад в Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом, трое из них в тяжелом состоянии попали в больницу.

Также мы сообщали о том, что в Киеве неизвестным веществом отравились семья с ребенком и прибывшие ей помочь медики скорой. На место вызвали еще одну бригаду врачей, а пострадавших отправили в больницы.