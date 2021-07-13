По состоянию на утро вторника, 13 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 481 человека.

Напомним, что вчера, 12 июля в стране было выявлено 174 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 307 человек.

Умерли за отчетные сутки 36 человек (с начала эпидемии 52 640 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 750 человек (с начала эпидемии - 2 178 279 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 28 детей и 11 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (53 человека), Одесской области (49), Луганской области (28) и Харьковской области (23).

В Киеве выявили 142 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ предупредила об опасности применения вакцин против Сovid-19 от разных производителей.

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