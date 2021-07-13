По мере продвижения расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза всплывают все новые и новые данные, которые указывают на причастность к этой трагедии лиц, сотрудничавших со спецслужбами США.

Как оказалось, несколько человек, причастных к нападению, ранее были информаторами правоохранительных органов США.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, к таким выводам пришли следователи, ведущие расследование трагедии. Также Управление по борьбе с распространением наркотиков США подтвердило, что один из подозреваемых периодически являлся для него "конфиденциальным источником" информации.

После убийства Моиза этот информатор связался с сотрудниками Управления. Те призвали его сдаться местным властям, а также оповестили о данных контактах официальных лиц в Гаити. В Управлении уточнили, что указанный информатор, а также еще один подозреваемый в итоге сдались властям Гаити.

Источники утверждают, что в числе подозреваемых есть также и лица, которые ранее являлись информаторами Федерального бюро расследований США (ФБР). Представители ФБР отказались от комментариев. Они лишь заявили, что при проведении расследований используют "законные источники для сбора разведывательных данных".

Напомним, что президент Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию 7 июля. После этого Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Гаити задержала предполагаемого заказчика убийства президента страны.