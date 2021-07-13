Перед лицом реальной угрозы очередной волны коронавирусной пандемии и попытками ряда стран форсировать темпы вакцинации Всемирная организация здравохранения (ВОЗ) выступила с предупреждением.

Вчера, 12 июля, главный научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан посоветовала властям и людям не смешивать и не использовать вакцины против Covid-19 от разных производителей, назвав это "опасной тенденцией", поскольку реальных данных о воздействии на организм человека применения такого "коктейля" крайне недостаточно.

"Это опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания (вакцин на разных этапах вакцинации - Ред.). В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", - заявила Соумья Сваминатан на онлайн-брифинге, как передает агентство Reuters.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Как украинцам попасть в ЕС по безвизу после вакцинации" приводила полный список стран и их требований по прививкам.

Также мы рассказывали, что Меркель пообещала передать Украине 1,5 миллиона доз вакцин от коронавируса.