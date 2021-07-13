Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию произошла корректировка рабочей программы, в частности, не состоялась его встреча с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

И хотя украинская сторона уверяет, что такой встречи и не планировалось, радиостанция DW утверждает, что исключение из программы поездки Зеленского в Берлин этой немаловажной встречи стало неприятным сюрпризом.

После скорее протокольного визита к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, у которого в Германии нет реальных полномочий власти, президент Украины собирался побывать в министерстве обороны ФРГ и провести "рабочие переговоры" с его главой.

Киев давно и настойчиво добивается согласия Берлина на закупку немецких - хотя бы оборонительных - вооружений для украинской армии, но вынужден довольствоваться двустволками для охотников и спортивными пистолетами. Правительство Германии столь же настойчиво отвечает отказом, ссылаясь на немецкую доктрину экспорта вооружений, согласно которой боевая техника любого назначения не продается в страны, охваченные войнами и конфликтами, а также вообще в кризисные регионы. Исключение делается только для Израиля: в силу исторической ответственности Германии за Холокост.

Возможно, что на подобное исключение надеялись и в Киеве - в силу исторической ответственности Германии перед Украиной. Когда же в ходе согласования деталей визита стало ясно, что Берлин на это не пойдет, вести переговоры в немецком министерстве обороны стало излишним делом. В пользу такой версии говорит и тот факт, что, вопреки первоначальному планированию, с Зеленским в Берлин не полетел министр обороны Украины Андрей Таран.

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