Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о введении обязательной вакцинации работников домов престарелых и медицинских учреждений.

Обращение Мицотакиса к нации, в котором прозвучало это заявление, транслировал государственный телеканал ERT1.

Премьер пообещал, что правительство будет продолжать обеспечивать охрану общественного здоровья и принимать меры, которые вернут повседневную жизнь в нормальное русло.

"Именно поэтому сегодня я объявляю ряд правил, которые соответствуют нынешней ситуации. Во-первых, становится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - сказал глава правительства, добавив, что меры должны помешать распространению вируса.

Кроме того, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов.

"Например, немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу все политические партии поддержать его без оговорок", - призвал Мицотакис.

Премьер сказал, что военнослужащие и призывники также будут иметь "возможность и стимулы" пройти вакцинацию в своих частях.

Вдобавок он проинформировал, что с 16 июля до конца лета все "закрытые помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных". Количество возможных посетителей будут устанавливать заранее. Подтвердить, что человек вакцинирован, можно будет с помощью цифрового приложения.

Ранее "Страна" сообщала, что обязательную вакцинацию медработников ввели во Франции.

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