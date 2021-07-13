В Минздраве обратили внимание украинцев, что крайне важно не только уберечься от теплового удара и охлаждать организм, но и достаточного пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья на своей странице в Facebook.

"Почему организму нужно достаточно воды? Она обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: поддерживает нормальную температуру тела, выводит с мочой конечные продукты обмена веществ, токсины и тому подобное. Нормальный обмен веществ нарушается уже при потере телом 1% воды", - рассказали в МОЗ.

Помимо этого, медработники рассказали, сколько воды нужно пить человеку в течении одного дня.

"Четкой формулы нет. Все зависит от того, в каком климате вы живете, насколько физически активны во время жары. За основу берут расчет 30-60 миллилитров на 1 килограмм веса. В жаркую погоду и при физической активности следует ориентироваться на верхнюю планку - 60 миллилитров на 1 килограмм. Если же температура на улице не высокая и особой активности нет, так нормой будет 30 миллилитров на 1 килограмм", - говорят эксперты.

Также в Минздраве обратили внимание, что нужно пить воду в течении дня, а не только при чувстве жажды.

"Потому что жажда - это сигнал, что вашему организму уже не хватает воды. Имейте при себе бутылку, которую всегда можно наполнить. Это позволит вам контролировать регулярность и объем выпитого. Учтите, что и воды бывает много. Рекомендуемая доза воды - не более 1,5 литра в час, иначе в вашей крови может снизиться уровень соли. Подобное случается на часто, но лучше потребление такого объема воды растянуть на время", - пишут медики.

В свою очередь, не рекомендуется заменять воду сладкими напитками и тем более алкоголем. Такие напитки способствуют выведению из вашего организма не только воды, но и солей. Поэтому если хочется разнообразить вкус, лучше добавить в воду кусок лимона или апельсина или взять фруктовое или овощное смузи без сахара.

"Еще одно важное правило: не пропускайте приемы пищи. Благодаря этому и достаточном количестве воды вы восстановите водно-солевой баланс организма. Обычно вам достаточно воды, если вы редко испытываете жажду и если ваша моча прозрачная или светло-соломенного цвета", - добавили в Минздраве.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

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