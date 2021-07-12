Находящийся под домашним арестом белорусский оппозиционер Роман Протасевич, чей Twitter-аккаунт заблокировали сегодня утром, сообщил о его разблокировке.

Соответствующий пост Протасевич обнародовал в соцсети.

"Фух, мой аккаунт всё-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", - заявил бывший главный редактор NEXTA.

В свою очередь, Протасевич добавил, что Твиттер не указывал подробности блокировки его страницы, указав лишь, что это произошло из-за "нарушений правил платформы".

Скриншот: twitter.com/protas_by

Как сообщала "Страна", Роман Протасевич открыл аккаунт в Instagram после блокировки его страницы в Twitter. В соцсети он опубликовал несколько скриншотов своей страницы в Instagram. На одном из них бывший главный редактор NEXTA предложил подписчикам задавать ему вопросы.

Напомним, что в Беларуси Романа Протасевича обвиняют в особо тяжких преступлениях - по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.