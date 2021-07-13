Бывший президент Украины Леонид Кучма дал интервью проекту "30 лет распада СССР. История в лицах". В беседе с журналистом он откровенно признался, что авторы идеи украинской независимости обманывали народ накануне референдума 1 декабря 1991 года. В результате страна утратила свой потенциал, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся.

Интервью вышло на Ютуб-канале History Lab.

В начале Кучма рассказал о последствиях развала СССР для Украины.

"За все надо платить. В том числе надо платить и за независимость. Кто какую сумму заплатит, это второй вопрос. Самую большую сумму платят простые люди. Потому что они верят обещаниям... Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла", - признался Кучма.

По его словам, примерно в 1989 году наш Институт экономики сделал расчет платежного баланса Украины и России - и он был "серьезно отрицательным". Ведь Украина получала нефть и газ по ценам, "которые меньше чая, меньше воды". В итоге расплата наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. И это спровоцировало в Украине гиперинфляцию, какой не было ни в одной бывшей республике СССР.

По мнению Кучмы, переход от СССР к независимости следовало сделать более мягким и длительным.

Политик констатировал, что Украина занималась только самоуничтожением и потеряла научно-технический и человеческий потенциал, который не нагнать ни за 10, ни за 20 лет.

Он привел в пример торговлю оружием. В этой сфере Украина занимала второе (а по некоторым параметрам и первое) место в мире, но без боя уступила этот рынок другим странам "вместо того, чтобы деньги зарабатывать и тратить на ту же конверсию" и многие социальные проблемы.

"Не хватило мудрости, силы воли... по большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения", - резюмировал экс-президент.

Затем у Кучмы попросили назвать главное достижение независимой Украины. На что он ответил следующее: если бы в Украине провести референдум о том, хотели бы граждане жить в независимой стране, большинство ответили бы утвердительно.

Смотрите фрагмент о развале СССР с 7:00

В марте "Страна" вспоминала, как 30 лет назад, 17 марта 1991 года, абсолютное большинство граждан страны высказалось за сохранение СССР, а уже спустя девять месяцев он перестал существовать.

Мы также приводили слова Михаила Горбачева о том, что было бы с миром, сохранись на карте Советский Союз.