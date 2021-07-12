Во Франции медицинские работники, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату.

Об этом сообщил глава Минздрава страны Оливье Веран пишет LCI.

"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - заявил глава Минздрава.

Отметим, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. В то же время как так называемые "медицинские карты", подтверждающие прохождение тестирования или иммунизацию, будут обязательными в таких местах, как рестораны, бары, кафе, торговые центры, поезда и самолеты. Пускать в них по картам будут с начала августа.

Также "Страна" сообщала, что в Национальном собрании Франции проголосовали против введения ковидных паспортов. Выступившие против такой инициативы партии настаивают на том, что такие пропуска представляли бы риск дискриминации, поскольку миллионы людей еще не прошли вакцинацию от Covid-19.