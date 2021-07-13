Заседание фракции "Слуги народа" прошло вечером 12 июля. Обсуждали законопроекты на эту неделю.

Об итогах рассказала "Стране" депутат Ирина Верещук.

По ее словам, сигнального голосования на фракции ни по одному из законопроектов не было.

"Самым острым было обсуждение каннабиса и законопроекта 5600. Начнём с 5600. Это тот законопроект, который подымает ренту и акциз (так называемый антиахметовский - Ред.). Мы решили, что переносим его на осень, рассматривать сейчас не будем. Решили, что создадим рабочие группы. Например, Елена Шуляк будет заниматься строителями, администрирование местных налогов — Виталий Безгин, аграрные вопросы - Николай Сольский", — рассказала Верещук.

Также депутат отметила, что наиболее бурным и острым было обсуждение законопроекта о легализации каннабиса.

"Больше всего вопросов и противоречий по каннабису. Мы говорим о медицинских целях, и только о лекарствах. Мы не ставим целью увеличить посевные поля, хотя, есть некоторые, которые говорят, что это хорошо для аграриев. Но мы не воспринимаем серьезно эти аргументы, так как понимаем насколько важно здоровье нации. Те, кто поддерживают законопроект говорят, что мы бы могли развивать фармбизнес, это было бы его основной темой. Это не нашло откликов у меня, и у тех, кто понимает, что если положить на весы риски, которые несёт этот законопроект и возможные преимущества - перевесят риски", — сообщила нардеп.

Ирина Верещук также заявила, что не будет голосовать за закон о легализации каннабиса.

"С кем я говорила, те, у кого есть дети - мы достаточно негативно к этому относимся. Мы понимаем, что есть много примеров и практик: Польша, например. Но мы не Польша, и не США. Не можем заявить обществу, что правоохранительная система проконтролирует этот процесс. Потому что мы понимаем, что не проконтролирует. А в худшем случае, будет крышевать. Я понимаю, что такая дискуссия нужна, но сейчас я не вижу возможным голосовать за этот законопроект даже в первом чтении. Как общество и как государство мы не готовы контролировано выращивать вещество, которое потом может использоваться в обход правоохранительной системы", — считает Верещук.

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