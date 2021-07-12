В понедельник, 12 июля, представители Минздрава рассказали беременным украинкам, как правильно питаться в жаркий летний период.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"В течении беременности здоровое и сбалансированное питание матери помогает ребенку развиваться и расти. Придерживаться правильного рациона особенно важно во время сильной жары, когда, кроме мороженого и холодного кваса может больше ничего не хотеться есть", - обратили внимание в ЦОЗ.

В частности, эксперты дали некоторые советы женщинам:

Пейте жидкость регулярно в течение дня (например, вода, чай). Это поможет предотвратить обезвоживание, так как вашему организму нужно больше жидкости, чем обычно, особенно в жаркую погоду. Всегда берите прохладную бутылку с водой, когда идете на прогулку.

Используйте в ежедневном рационе разнообразные продукты, в частности, большое количество фруктов и овощей. Ешьте легкие свежеприготовленные блюда.

Ограничьте употребление кофеина, полностью избегайте алкоголя. Даже в небольшом количестве алкоголь попадет в кровь вашего малыша и может повлиять на развитие ребенка.

Избегайте употребления мягкого мороженого с лотков уличной торговли и мест быстрого питания, поскольку оно может содержать опасные бактерии (например, сальмонелла). Также не стоит изготавливать дома мороженое или соусы с добавлением сырых яиц.

Также в Минздраве обратили внимание на продукты, употребление которых стоит ограничить:

мягкие или непастеризованные сыры (бри, камамбер и фета),

паштеты,

рыбу и другие морепродукты (устрицы, мидии), блюда из них (суши, роллы),

холодную, предварительно сваренную курицу, ветчину и другие охлажденные, предварительно сваренные мясные продукты,

заранее приготовленные бутерброды,

салаты и остатки продуктов от предыдущих приемов пищи.

минимизировать употребление соли.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, как уберечься от опасной экстремальной жары во время беременности. Например, стоит защищаться от прямых солнечных лучей: носить одежду, прикрывающую открытые участки тела. Надевать кофты с длинными рукавами из легких тканей, свободные и удобные брюки, длинные платья и юбки.

Также напомним, почему алкоголь вреден для плода во время беременности. Доказано, что алкоголь свободно проникает через плацентарный барьер и примерно за два часа попадает в кровь плода.

Доза алкоголя, полученная эмбрионом, равна дозе, выпитой беременной женщиной.