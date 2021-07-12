На Житомир вечером 12 июля обрушились ураганный ветер, сильный ливень и град. Разгул непогоды длился более часа и привел к затоплению улиц и падению деревьев.

Так, в Фейсбук-сообществе "Times.Zt Житомир" написали, что ливень снова напомнил о проблемах с ливневой канализацией на перекрестке улиц Покровской и Грушевского. Судя по фото, воды там скопилось по щиколотку.

Кроме того, в разных частях города ветер ломал и даже вырвал деревья, части растений падали на припаркованные автомобили.

По данным Житомирского городского совета, в результате стихии пострадал и человек: на него упало дерево.

"Уже известно, что один человек пострадал от стихии. На мужчину упало дерево, он в больнице с многочисленными ушибами. В районах, где деревья повредили линии электропередач, работают в первую очередь", - говорится в записи горсовета в Фейсбуке.

Также в городе пострадало движение электротранспорта, но к 22:00 было восстановлено, кроме улицы Параджанова. Там шквальный ветер сломал опору линии электропередач. В связи с этим транспортники предупреждают, что, возможно, до утра троллейбусное сообщение с Параджанова восстановлено не будет.

Ранее "Страна" сообщала, что на западе Украины 13 июля резко поднимется уровень воды в реках. Синоптики предупреждают об опасности.

Мы также рассказывали, как около месяца назад секретарь СНБО Алексей Данилов позлорадствовал по поводу ливней и затоплений в Крыму.