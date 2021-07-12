В понедельник, 12 июля, была представлена ​​экипировка Олимпийской сборной Украины на Игры в Токио-2020, которые пройдут в этом году без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета на своем сайте.

"Во время проводов олимпийской команды Украины, которые проходили в формате телемарафона в прямом эфире телеканала "UA: Первый" была представлена ​​экипировка сборной на Игры в Токио-2020", - заявили в НОК.

В свою очередь там напомнили, что в течение пяти лет неизменным официальным поставщиком одежды олимпийской команды является всемирно известная компания "PEAK", имеющая более 25 лет опыта в индустрии спорта.

"Мы благодарны нашим партнерам и друзьям, которые с 2015 года в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом одевают наших олимпийцев, как взрослых, так и самых юных, которые делают только свои первые шаги в большом спорте. 2020-й стал очень непростым годом для всех нас. Но несмотря на то, что производственные мощности компании находятся в Китае, откуда началась пандемия, "PEAK" выполнил все условия контракта и обязательства перед нами. И как всегда, наша сборная имеет качественную, комфортную и стильную форму", - рассказал президент Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка.

"Главная идея коллекции заключается в том, что спорт - это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Олимпийская экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, изготовленная из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, символизирует надежду и веру. Ведь то, что Игры все же состоятся, это настоящая победа и своего рода свет в конце тоннеля", - пишут в пресс-центре.

Именно "свет изнутри" и будет излучать ветрозащитная куртка, в которой команда будет идти на параде во время церемония открытия. На спине - светоотражающие изображение герба Украины - трезубец, который в темное время суток будет подсвечен, что позволит идентифицировать команду как днем, так и вечером.

Убедиться во всех преимуществах экипировки имели возможность и наши звездные модели, которые принимали участие в презентации формы.

"Яркая, удобная, модная, необычайное сочетание цветов", - именно такие эпитеты звучали от звездных моделей, которые пожелали спортсменам, чтобы именно эта форма стала Фортов для них в Токио.

Каждый спортсмен получает более 50 единиц одежды (спортивные костюмы, футболки, шорты, худые, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т.д.). То есть одежда на все случаи жизни. Размерная сетка также большая и удовлетворяет все потребности.

Для удобства спортсменов в Олимпийском доме с 1 июля начал работу экипировочный центр, где в комфортных условиях можно примерить форму и подобрать все себе по размеру.

💙🎌💛Довгоочікувана презентація Олімпійської форми збірної України у Токіо.@Tokyo2020jp pic.twitter.com/R1WII20Tie — НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что НОК утвердил состав Олимпийской сборной Украины на Играх в Токио.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский с женой проводили украинских спортсменов на Олимпиаду в Токио.