Полиция Великобритании начала расследовать расистские оскорбления, которым подверглись три чернокожих игрока футбольной сборной Англии, не реализовавшие пенальти в финале чемпионата Европы против команды Италии.

Об этом сообщают западные издания.

Как говорится в в заявлении полиции Лондона, правоохранители осудили появившиеся в социальных сетях "неприемлемые, оскорбительные и расистские" высказывания в адрес Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки.

В Футбольной ассоциации Англии (ФАА) также прокомментировали волну ненависти к спортсменам, сказав, что "потрясены отвратительным поведением" некоторых фанатов. И добавили, что руководство соцсетей должно принять меры, чтобы освободить платформы от подобных высказываний.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, одновременно призывая к самым жестким наказаниям для всех виновных", - говорится в сообщении пресс-службы ФАА.

Социальные сети уже вняли призыву ФАА. Так, руководство Твиттера заверило, что "отвратительному расистскому насилию" нет места на его платформе, и сообщили об удалении более 1000 твитов и остановке навсегда нескольких учетных записей за нарушение правил микроблога.

Facebook тоже заявил, что пытается как можно скорее удалить вредоносный контент, и призвал людей использовать предлагаемые инструменты для блокировки оскорбительных высказываний в сети.

На скандал отреагировали и в королевской семье. Принц Уильям, являющийся президентом ФАА, написал в Твиттере, что его "тошнит" от расистских оскорблений, направленных против игроков сборной Англии.

"Совершенно неприемлемо, что игрокам приходится терпеть такое отвратительное поведение. Это должно немедленно прекратиться, и все причастные должны быть привлечены к ответственности", - написал принц.

Кроме того, неизвестные в ночь на 12 июля испортили фреску с изображением Рэшфорда на стене кафе в южном Манчестере. Полиция Большого Манчестера уже объявила, что расследует "ущерб, причиненный на расовой почве при отягчающих обстоятельствах".

"Это позорное поведение абсолютно недопустимо", - подчеркнул глава местной полиции.

Напомним, 11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии обыграла Англию в драматичной серии пенальти со счетом 3:2.

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