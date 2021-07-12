Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении президентский законопроект об олигархах осенью.

Об этом нардеп сказал 12 июля во время брифинга после заседания фракции, который транслировался в Фейсбуке политсилы.

"Последний срок подачи поправок в этот четверг... И потом верстать таблицу (сравнительную - Ред.). Там много поправок, и это займёт больше недели. То есть Верховная Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет вопрос второго чтения", – сказал Арахамия.

Напомним, законопроект о деолигархизации №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", инициированный президентом Владимиром Зеленским, был зарегистрирован в Верховной Раде в начале июня.

Как писала "Страна", 1 июля народные депутаты приняли документ в первом чтении.

Мы также анализировали, как и почему Рада проголосовала за закон об олигархах.