В понедельник, 12 июля, был утвержден поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио-2020.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета на своем сайте.

"Во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины по представлению национальных федераций и в соответствии с международной и национальной системой отбора был утвержден поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио-2020", - заявили в пресс-центре.

Помимо этого, несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности, перенос Игр с 2020 года на 2021, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь за право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты.

Украина на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо , каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский с женой проводили украинских спортсменов на Олимпиаду в Токио. В специальном телемарафоне также принял участие президент Национального олимпийского комитета Украины.

Также напомним, что перед Олимпиадой в Токио объявили режим ЧС. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Накануне соревнований в Токио в четвертый раз ввели режим ЧС. Он продлится, как минимум, до 22 августа.