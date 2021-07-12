Белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который находится под домашним арестом, завел профиль в социальной сети Instagram.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"А ещё, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис", - заявил Роман Протасевич в соцсети.

Помимо этого, он опубликовал несколько скриншотов своей страницы в Instagram. На одном из них бывший главный редактор NEXTA предложил подписчикам задавать ему вопросы.

Скриншот: twitter.com/protas_by

Ранее "Страна" сообщала, что аккаунт Романа Протасевича в Twitter заблокировали из-за нарушений правил соцсети. При попытке зайти в аккаунт на страницу Протасевича появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено". Однако сейчас его страница вновь доступна для читателей.

Также напомним, что в Беларуси Романа Протасевича обвиняют в особо тяжких преступлениях - по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.