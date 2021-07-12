Во Франции вводятся новые жёсткие меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации 12 июля.

Чтобы предотвратить угрозу новых волн инфекции, власти вводят обязательную вакцинацию для медицинского персонала и тех, кто работает с уязвимыми людьми.

В то же время как так называемые "медицинские карты", подтверждающие прохождение тестирования или иммунизацию, будут обязательными в таких местах, как рестораны, бары, кафе, торговые центры, поезда и самолеты. Пускать в них по картам будут с начала августа.

Рано или поздно во Франции встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения, считает президент страны.

"Вакцинация всех французов - единственный способ вернуться к нормальной жизни. Наша цель - летом мобилизоваться на вакцинацию", - сказал Макрон в телеобращении.

Президент затронул и тему состояния французской экономики. По его словам, усилия Франции по сдерживанию пандемии приносят плоды, и в этом году экономика вырастет на 6% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 5%. Тем не менее ее восстановление будет зависеть от успеха вакцинации.

Между тем госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон обратился к европейским странам с призывом не признавать китайскую и российскую вакцины против коронавируса.

Ранее "Страна" анализировала, почему в мире готовятся к четвертой волне коронавируса.