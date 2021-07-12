Голливудский актер родом из Гонконга Джеки Чан выступил на форуме в Пекине. В своей речи он заявил о желании вступить в Коммунистическую партию Китая (КПК), которой на днях исполнилось сто лет.

Об этом пишет издание Global Times.

Чан присоединился к пекинскому форуму в четверг, 8 июля. На мероприятии представители китайского кинематографа делились своими мыслями по поводу программной речи, произнесенной китайским лидером Си Цзиньпином 1 июля, в годовщину основания КПК.

На мероприятии Чан, который является вице-председателем Китайской ассоциации кино, не только выразил гордость не только за то, что он китаец, но и за КПК.

"Я вижу величие КПК, и она выполнит то, что говорит и обещает, менее чем за 100 лет. Но только через несколько десятилетий", - сказал Чан.

Затем он добавил, что хочет стать членом КПК.

Кроме того, Чан признался, что впечатлен стойкостью и духом военных, которые сражались под руководством КПК во время войны против японских захватчиков в 1930-1940-х годах.

По мнению экспертов, это желание отражает понимание гонконгской элитой роли КПК и поиск ею рациональных путей дальнейшего развития.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" вдруг решили перенимать опыт Коммунистической партии Китая.

Мы также разбирались, почему Киев начал делать реверансы в сторону Пекина.