В городе Новоград-Волынский, что в Житомирской области, был ранен 9-летний ребенок. Его госпитализировали со сквозным огнестрельным ранением спины. По данным правоохранителей, к инциденту причастен военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Правоохранители рассказали, что информация о происшествии поступила от медработников днем в понедельник, 12 июля. Они рассказали, что раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение.

По предварительным данным, происшествие якобы случилось на берегу местной речки, однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились. Правоохранители провели ряд других следственно-розыскных мероприятий и в результате обыска по месту жительства раненого мальчика обнаружили доказательства того, что ранение ребенка произошло в доме.

"С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне", - добавили в полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст.121 УК Украины).

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