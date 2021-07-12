Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить "Северный поток - 2" в Нормандском формате. Немецкий политик выразила мнение, что это вряд ли остановит конфликт на Донбассе.

Брифинг лидеров стран транслировался в Фейсбуке Офиса президента.

"Я считаю, что Нормандский формат может быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже канцлеру не забывать о рисках. Если Украина будет отключена от газа, от транзита газа, то газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса. А это уже гарантии безопасности, которые на себя брали участники норманнского формата. Вот что я имею в виду", - пояснил свою идею Зеленский.

Комментируя слова Зеленского, Меркель заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров Нормандской четверки, но не является частью процесса урегулирования конфликта.

"Формально энергетическая безопасность не относится к Нормандскому формату. Мы не в рамках минских соглашений говорим о газе и газовом транзите. Если мы вчетвером будем встречаться, то энергетика - это тоже одна из тем, о которой мы говорим. Но это не есть часть минских соглашений. Немецкая сторона считает, что Украина должна оставаться транзитной страной. Что касается США, я с президентом Байденом буду говорить, будут ли готовы документы об общей позиции. Я не уверена, но может какие-то детали будут", - сказала лидер ФРГ.

Ранее "Страна" рассказывала, какие еще темы затронули лидеры стран на совместном брифинге в столице ФРГ.