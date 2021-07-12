Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержала подготовленные Францией и Германией кластеры по урегулированию на Донбассе. Пока, по словам президента Украины, Россия не поддержала кластеры.

Об этом он заявил в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, онлайн-трансляцию ведет Офис президента Украины в соцсети.

Напомним, согласно этим кластерам, выборы будут проведены и особый статус Донбасса будет введены еще до передачи Украине контроля над границей.

Напомним, о том, что Германия и Франция выдвинули некие предложения по Донбассу, "Страна" рассказывала еще в ноябре. Они назывались кластерами, которые приблизят мирное урегулирование.

Позже появилась информация о том, что Киев представил "Нормандской четверке" (в состав которой входят Германия, Россия, Украина, Франция) свой вариант кластеров по выполнению Минских соглашений. В них предлагается восстановить контроль над границей до проведения выборов на Донбассе, а вместо "народной милиции" создать согласованные с украинскими властями патрули.

"Страна" подробно разбиралась, что такое кластеры по Донбассу от Германии и Франции.