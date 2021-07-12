Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что Германия передаст Украине вакцину от коронавируса. Берлин готов направить Киеву полтора миллиона доз препарата. При этом марка производителя препарата лидером Германии не называлась.

Об этом немецкий политик сказала 12 июля во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским.

"Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Можем сегодня обещать Украине до полутора миллионов доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг", - заявила канцлер Германии.

Правда, она не уточнила, какую именно вакцину предоставит Украине правительство Германии и когда препарат поступит в нашу страну.

Ранее "Страна" приводила другие важные заявления Меркель и Зеленского, прозвучавшие на брифинге. Они касаются Донбасса и газопровода "Северный поток - 2".