Президент Владимир Зеленский, который сейчас еще находится с рабочим визитом в Германии, во вторник, 13 июля, выступит на очередном всеукраинском форуме "Украина 30". Глава государства откроет мероприятие. Его выступление продлится десять минут - с 11:00 до 11:10.

Об этом сообщает пресс-служба форума в Telegram-канале.

Форум будет посвящен гуманитарной политике. Он начнется во вторник, 13 июля, и продлится два дня.

"Форум откроет президент Владимир Зеленский. В течение сессий спикеры будут говорить о Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", Музее Голодомора, законах о национальных сообществах и о коренных народах. А также - о развитии государственного языка и использование его в публичном пространстве", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее Зеленский прилетел в Германию на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча глав государств проходит в президентском дворце в Вильнюсе, в узком формате. После переговоров государственные лидеры примут участие во вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье".

Также мы рассказывали, что несколько дней президент Украины в рамках своего рабочего визита в Литву встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседы. А в начале месяца Зеленский ездил в Одессу.