На Банковой назвали фейком информацию об отмене встречи президента Украины Владимира Зеленского с немецким министром обороны. Как сообщил в комментарии "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, это очередной пример поиска фейковой черной кошки там, где ее и близко нет.

"Известно, что в глобальной политической культуре всегда действует правило соответствия: какие встречи возможны на уровне глав государств, какие - на уровне глав правительств, а какие - на уровне министров. В исключительных случаях эти правила могут игнорироваться - но очевидно, что нынешний визит президента Украины не является таким исключительным случаем и не требует прямого контакта между президентом нашего государства и каким-либо министром Германии. Зачем? Владимир Александрович приехал для встречи только с первыми лицами нашего западного партнера", - заявил Подоляк.

Также он назвал визит Владимира Зеленского в Германию конструктивным и конкретным.

"Возможно, российским пропагандистским СМИ и примкнувшим к ним нашим традиционным фейк-пропагандистам не хватало "желтизны" из Германии, чтобы обсуждать это в сегодняшних эфирах. Визит Владимира Зеленского был и есть весьма конструктивным и конкретным. Так что им приходится выдумывать очевидные несуразицы. Не более того", - добавил Подоляк.

Напомним, что сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель встречается в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина хочет в обмен на "Северный поток-2" получить гарантии Донбасса и Крыма.

Также мы сообщали, что в день визита Зеленского в Германию Берлин напомнил Украине о положительном отношении к "Северному потоку-2".