Один из главных специалистов Государственного департамента США по Украине Джордж Кент прибыл в Киев. В столице он уже успел встретиться с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом сам Аваков сообщил в своем Твиттере.

"Провел встречу с хорошим другом Украины, заместителем госсекретаря Джорджем Кентом. США - стратегический партнер Украины, имеет твердую и последовательную позицию относительно независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета!" - написал министр в микроблоге.

Это событие прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Ну что ж. Джордж Кент, новый глава американского посольства в Киеве с особыми полномочиями, уже в Украине. Что характерно, первое фото с ним из всех политиков и чиновников выложил глава МВД Арсен Аваков", - заметил канал.

Информация о том, что посольство США в Украине может возглавить экс-куратор антикоррупционных органов в стране Джордж Кент, появилась 6 июля. На следующий день ее подтвердили в самом дипломатическом представительстве.

"Страна" разбиралась, зачем Вашингтон заменил посла в Киеве на одного из топов Госдепа.